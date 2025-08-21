На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

С него сбросили пакет с краской

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона. Об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.

"В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

После случая в июле по совместному ходатайству посольства и полиции шведские власти установили над торгпредством бесполетную зону, как это ранее было сделано над российским посольством. "Вызывает возмущение откровенное пренебрежение не только к дипломатическому иммунитету российских учреждений, но и к собственному шведскому законодательству, - отметили дипломаты. - Нападения дронов на посольство и торгпредство России продолжаются более года. До сих пор расследования этих инцидентов шведской полицией не дали каких-либо результатов".

По мнению российской дипмиссии, шведская сторона не может или, возможно, не хочет пресечь подобные атаки и выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. "Исходим из того, что пора бы, наконец, установить инициаторов и исполнителей этих акций, а также привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей Швеции в этом сюжете становится уже явной политической позицией", - подчеркивают в посольстве.

Как сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве, с мая 2024 года было зарегистрировано более 15 нападений на территории российских миссий с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. Несколько случаев оказались особо опасны в связи с использованием стеклянных сосудов с краской, которые в силу своего веса и наличия осколков могли привести к тяжелым травмам. По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии, но злоумышленники до сих пор не найдены, а инциденты продолжаются. Посольство принимает меры по обеспечению безопасности, но его возможности ограничены.