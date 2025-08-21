Фигурантку ранее арестовали по делу о мошенничестве на сумму более чем 28 млн рублей

БРЯНСК, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело из-за поставок недоброкачественных медицинских изделий в Брянскую детскую областную больницу возбуждено в отношении генерального директора компании "Экстрамед". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее фигурантка была арестована по делу о мошенничестве с поставкой медицинского оборудования на сумму более чем 28 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Прокуратура региона завершила проверку по факту нарушений в сфере госзакупок медицинского оборудования. <...> Материалы проверки направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение недоброкачественных медицинских изделий)", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в период с апреля 2020 года по май 2022-го гендиректор, зная о том, что приобретенные ею девять аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей являются недоброкачественными, поставила их в рамках исполнения госконтракта в Брянскую областную детскую больницу на общую сумму более 20,7 млн рублей. "Уголовные дела соединены в одно производство, их фигурантка содержится под стражей, решается вопрос о предъявлении ей нового обвинения", - отмечено в сообщении.

Также прокуратура направила в арбитражный суд иск о взыскании с компании-поставщика всей суммы причиненного ущерба в бюджет региона.