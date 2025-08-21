Пострадавших при посадке вертолета в Киргизии россиян госпитализировали

Состояние их здоровья относительно удовлетворительное

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Трое граждан РФ, получившие травмы при жесткой посадке вертолета Ми-8 на пике Победы в Киргизии, госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в представительстве президента республики в Иссык-Кульской области.

"Всего во время посадки пострадали пять человек, в том числе два летчика и трое граждан России", - заявил сотрудник представительства. По его словам, среди получивших травмы россияне Байир Батуев 1985 года рождения, житель Санкт-Петербурга Святослав Корнев 1991 года рождения и жительница города Лермонтов Виктория Конова 1980 года рождения.

"Все они госпитализированы, состояние их здоровья относительно удовлетворительное", - отметил собеседник. У Батуева диагностирован "компрессионный перелом позвонков без нарушения функций спинного мозга". У Корнева вывих бедра и ушиб грудной клетки, а у Коновой обморожены пальцы левой кисти.

16 августа вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии направился на расположенный в Иссык-Кульской области пик Победы для эвакуации оказавшихся в сложных условиях альпинистов. Но из-за непогоды он совершил жесткую посадку и частично был поврежден, пять человек при этом получили травмы.

Экипаж пострадавшего Ми-8 и альпинистов через 2,5 суток вывезли с пика Победы на военном вертолете Ми-17ВМ.