Родители погибших настаивают на продолжении расследования

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели двух курсантов в Карелии в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в интернете обсуждается информация об обстоятельствах смерти двух курсантов речного училища в Республике Карелия в ноябре 2014 года. Родители погибших юношей не верят в то, что их гибель не носит насильственный характер и настаивают на дальнейшем расследовании.

"Главным следственным управлением СК России расследовалось уголовное дело. Глава ведомства поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении.