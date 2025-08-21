Владимиру Куприянову вменяется получение взятки на общую сумму 647 тыс. рублей от директора подведомственного учреждения

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Омской области, экс-министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, который обвиняется в получении взятки, не признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В Любинском районном суде Омской области прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социального развития, бывшего заместителя председателя правительства региона Владимира Куприянова. <…> Вину в совершении преступления бывший чиновник не признал", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщал, что экс-министру вменяется получение взятки на общую сумму 647 тыс. рублей от директора подведомственного учреждения. По версии следствия, с 2018-го по 2023 год Куприянову были переданы мотокультиватор, газонокосилка, кожаный саквояж и другие вещи, денежные средства, на его приусадебном участке был изготовлен и установлен спортивный комплекс.

За это чиновник организовал беспрепятственное прохождение директором учреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение его региональной государственной наградой, а также поспособствовал выделению организации дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн рублей.

Зампред был задержан в Омске 6 июня 2024 года и этапирован в Москву. По решению суда он был заключен под стражу. По ходатайству следствия на его имущество и денежные средства общей суммой 26,6 млн рублей наложен арест.