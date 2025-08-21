В Сумской и Харьковской областях действует предупреждение об опасности

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Взрывы в очередной раз произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Издание уточнило, что сначала произошла четвертая серия взрывов за день. Воздушная тревога при этом не объявлена.

Позже оно сообщило о пятой серии взрывов.

Предупреждение об опасности действует в Сумской и Харьковской областях. В Киевской, Полтавской и Черниговской областях тревогу отменили.

В новость внесены изменения (16:38 мск) - добавлена информация о взрывах.