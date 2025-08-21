В Воронежской области объявили опасность БПЛА

Жителей региона призвали по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Режим опасности атак БПЛА объявлен на территории Воронежской области спустя семь часов после предыдущей отмены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов", - говорится в сообщении.

Ранее режим опасности БПЛА в Воронежской области действовал с 21:57 мск 20 августа до 8:33 мск 21 августа.