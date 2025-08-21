Юрия Захаренко и Михаила Баранова подозревают в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Имущество сотрудников Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ Юрия Захаренко и Михаила Баранова на 14 млн рублей арестовано по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц контроля эксплуатации технических средств охраны Юрия Захаренко и Михаила Баранова. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. <…> В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военным следователем по уголовному делу наложен арест на сумму более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года между государственным заказчиком и ООО "Аргент альянс" заключен контракт на поставку комплексов средств охраны на сумму более 300 млн рублей. Обязанности по организации контроля качества и сроков поставки средств охраны возлагались на Захаренко и Баранова. В августе 2022 года они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовали подписание фиктивного акта проверки технических характеристик комплексов связи, не соответствовавших условиям государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.