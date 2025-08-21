В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, который обезглавил двух человек

Части тел убитых обвиняемый скрыл в гаражном массиве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, который обезглавил двух человек в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Мужчина, обвиняемый в убийстве двух местных жителей, заключен под стражу", - говорится в сообщении.

20 августа сообщалось, что силовики задержали мужчину, который убил и обезглавил двух человек в Нижнем Новгороде. Следствие полагает, что фигурант находился в квартире вместе со знакомыми мужчиной и женщиной. Они поссорились, и обвиняемый нанес своим жертвам ножевые удары в шею, а затем обезглавил. Части тел он скрыл в гаражном массиве.