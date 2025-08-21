Валерию Чекалину, ее бывшего мужа Артема Чекалина и бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, на один месяц семь суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 1 месяц 7 суток", - сказали в суде.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.