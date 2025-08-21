В Свердловской области число погибших в ДТП выросло до пяти

В больнице умер еще один участник аварии, которая произошла 17 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Число погибших при столкновении грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и легковой машины Chery, которое произошло 17 августа в Свердловской области, выросло с четырех до пяти. Водитель грузовика умер в больнице, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Да, информация верная [о смерти водителя грузовика Sitrak в больнице]", - сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что 17 августа на 267-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень вблизи Тугулыма произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли четыре человека, водитель грузовика был доставлен в больницу.

По данным полиции, водитель грузовой автомашины Sitrak с полуприцепом ехал в направлении Тюмени с небезопасной скоростью и не выдержал достаточную дистанцию до машин, остановившихся впереди на запрещающий сигнал светофора, регулирующего движение в месте производства дорожных работ. В результате он допустил наезд на автомашину Chery, которую от удара отбросило на грузовик MAN. Отмечается, что в Chery находились жители Тюмени - женщина-водитель, ее муж и родители, которые погибли.