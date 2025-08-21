Они обналичивали средства от продажи билетов на спектакль

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Самаре приговорил трех человек к 5 годам колонии за мошенничество на 12 млн рублей при реализации программы "Пушкинская карта". Осужденные незаконно обналичивали средства от продажи билетов на спектакль, сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации программы "Пушкинская карта". Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Трех жителей Самары обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Установлено, что один из них собрал группу лиц, с которыми организовал постановку спектакля "Мнимый больной" по пьесе Мольера с участием выпускников и студентов Самарского государственного института культуры. Постановку удалось включить в программу "Пушкинская карта", согласно договору, стоимость билетов составила от 2 до 4 тыс. рублей. Фактически билеты приобретали люди, привлеченные организаторами мошеннической схемы, с целью обналичить средства своих "Пушкинских карт". За фиктивную покупку билета они получали вознаграждение от 300 до 1 тыс. рублей. Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 12 млн рублей.

Спектакль "Мнимый больной" состоялся в Самаре и Тольятти 12 раз в период с августа по октябрь 2022 года. Установлено, что залы не были заполнены, а присутствовавшие зрители не соответствовали возрастной категории держателей "Пушкинской карты" либо были приглашены бесплатно.