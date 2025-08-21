В Москвы горела электроподстанция на территории хлебозавода

Пожар локализован, пострадавших нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Электроподстанция загорелась на территории хлебозавода на севере Москвы, пожар был локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Звездный бульвар, д. 23, стр. 2. Происходит загорание электроподстанции на территории хлебозавода", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметились что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

"Пожар локализован, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.