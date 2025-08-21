Он угрожал четырем селам, но их удалось защитить от огня

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Площадь природного пожара в Крыму составляет около 7 тыс. га, он угрожал четырем селам, но их удалось защитить от огня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное, Васильевка в Белогорском и Раздольненском районах Крыма. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет порядка 7 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наземная группировка применяет ранцевые огнетушители, хлопушки и проливает кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей. Всего для ликвидации пожара привлечены более 330 человек и 70 единиц техники.