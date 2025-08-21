Им предъявили обвинение

КАЛУГА, 21 августа. /ТАСС/. Двое подростков, предварительно, причастных к попытке поджога синагоги в Обнинске, заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СК фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, ночью 13 августа двое подростков 15 и 16 лет разбили в здании окна и бросили бутылки с горючим веществом, ущерб имуществу, предварительно, составил 500 тыс. рублей. Во время попытки поджога люди внутри здания отсутствовали. Отмечается, что преступление было заранее спланировано, москвич и житель Брянской области познакомились в социальных сетях, их мотивы устанавливаются.

Ранее в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара ТАСС сообщили, что в ночь на 13 августа была совершена попытка поджога синагоги в Обнинске, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью.