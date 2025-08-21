Еще два человека погибли

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. При ударе ВСУ по Енакиеву, по последним данным, пострадал 21 мирный житель ДНР. Еще два погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате атаки [ВСУ] в Енакиево 21 августа 2025 года пострадал 21 человек, из них один ребенок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 13 человек госпитализированы, 8 получили помощь амбулаторно.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС об ударе беспилотника по многоквартирному дому в Енакиеве. Изначально сообщалось о двоих погибших и пяти пострадавших. В Следственном комитете уточнили, что, предварительно, противник также применил реактивные системы залпового огня.