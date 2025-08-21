Погибли восемь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Восемь полицейских погибли, еще восемь пострадали в результате крушения вертолета, который был сбит членами вооруженной группировки "Центральное командование" на севере Колумбии. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

"Мы с сожалением сообщаем о гибели восьми полицейских, находившихся в вертолете, который перевозил сотрудников для выполнения задачи по уничтожению посевов коки в муниципалитете Амальфи. Восемь полицейских пострадали", - написал он в X.

По словам президента, ответственность за крушение вертолета несет "так называемый 36-й фронт "Центрального командования", орудующий в департаменте Антиокия. Как сообщил губернатор региона Андрес Хулиан, воздушное средство было сбито дроном.

"Центральное командование" было создано бывшими повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии", расформированных после подписания мирного соглашения 2016 года.