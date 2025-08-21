На Дальнем Востоке сотрудников подразделений РЖД заподозрили в получении взяток

Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, общая сумма взяток составила 4,3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Хабаровской дирекции связи и Владивостокского регионального центра связи - структурных подразделений РЖД - стали фигурантами уголовных дел о получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Дальневосточная транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел в отношении начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи - структурных подразделений ОАО "РЖД" по фактам получения взяток. По версии следствия, должностные лица Хабаровской дирекции связи и Владивостокского регионального центра связи получили от пяти индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организации свыше 4 млн рублей в качестве взяток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разовое вознаграждение, размер которого составлял от 300 тыс. рублей до 1,9 млн рублей, получалось за общее покровительство при проведении работ по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием работ. При этом сами работы выполняли сотрудники транспортной организации, а работники коммерческих предприятия и предпринимателей не принимали участие в этом участия.

"В отношении взяткополучателей возбуждены уголовные дела по пп. "а", "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), в отношении взяткодателей - по п. "б" ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном и особо крупном размерах)", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, общая сумма взяток составила 4,3 млн рублей. По данным следователей, всего задержаны восемь человек, им предъявлено обвинение. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Уточняется, что задержаны трое должностных лиц. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.