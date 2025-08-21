Бывший замминистра обороны не смог присутствовать на заседании по делу о его банкротстве по иску ПСБ из-за процессуальных моментов, сообщил адвокат Денис Балуев

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", перед заседанием в Арбитражном суде Москвы не покидал СИЗО "Лефортово", где он готовится к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Мосгорсуда. Об этом в беседе с ТАСС сообщил один из адвокатов осужденного Денис Балуев.

Ранее издание РБК сообщило, что Арбитражный суд не располагает официальной информацией о содержании экс-замминистра в "Лефортово" и будет дожидаться подтверждения о его местонахождении от следственного изолятора.

"С нашим подзащитным Тимуром Вадимовичем все в порядке, в настоящее время он находится в следственном изоляторе ["Лефортово"] согласно судебному решению и готовится к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Мосгорсуда. То, что сегодня Тимур Иванов не смог присутствовать на заседании в Арбитражном суде по делу о его банкротстве по иску ПСБ, процессуальный момент, а не конспирологический заговор", - сказал собеседник агентства.

По словам Балуева, заседание в Арбитражном суде Москвы было отложено на 2 октября из-за "технических ошибок", а не в связи с "надуманными предположениями". "Спекулировать на теме [якобы] исчезновения Иванова из СИЗО-2 и его неизвестного, не установленного местонахождения, мы считаем, некрасиво и недальновидно", - резюмировал защитник.

Как говорится в статье РБК, судебная инстанция вынуждена была перенести рассмотрение иска ПСБ к Иванову, так как не смогла установить его местонахождение в СИЗО. Издание отмечает, что сотрудники пенитенциарной системы в "Лефортово" отчитались перед арбитражем о получении Ивановым извещения по поводу рассмотрения заявления о его банкротстве, однако документ был направлен до того, как Иванову вынесли приговор по первому уголовному делу (1 июля), а в экономических спорах суд каждый раз обязан устанавливать местонахождение ответчика.

Представитель банка ПСБ, пишет также РБК, со ссылкой на неназванные СМИ указывал, что после приговора Иванов содержится в том же СИЗО (в "Лефортово"), но арбитражный судья якобы настоял на том, что такая информация может быть недостоверной и решил направить официальный запрос, чтобы получить подтверждение из изолятора.

Об иске

Ранее ПСБ подал иск в столичный Арбитражный суд о начале процедуры банкротства Тимура Иванова. По словам адвоката Балуева, это связано с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов этот кредит перестал обслуживаться, и банк воспользовался процедурой, предусмотренной ст. 213.5 Закона о банкротстве (заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом).