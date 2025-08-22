Об этом сообщили в оперативных службах региона

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Его (Юрия Бойченко - прим. ТАСС) задержали в Москве", - сказал собеседник агентства.

Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года. Бойченко родился в Хабаровске. Работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.

В апреле 2025 года в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали, что судом Бойченко был назначен штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на более чем 21 млн рублей. ТАСС не располагает данными о том, связано ли это каким-либо образом с задержанием.