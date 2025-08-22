Первые четыре года Виталий Пирогов должен будет провести в тюрьме

БАРНАУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Житель Алтайского края Виталий Пирогов, совершивший поджог военного комиссариата в Рубцовске, приговорен к 18 годам колонии строго режима, при этом первые 4 года он должен будет провести в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окруженного военного суда.

"Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырех лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в суде.

На почве неприятия государственной политики Пирогов изучил инструкции по поджогам и созданию зажигательных устройств. После безуспешных попыток уговорить знакомого участвовать в поджоге военкомата, он в одиночку изготовил три таких устройства. Прибыв к зданию военного комиссариата в Рубцовске (Алтайский край), он привел их в действие и бросил, а затем скрылся. Также им был опубликован в сети призыв к террористической деятельности.