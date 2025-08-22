В четырех муниципалитетах Липецкой области отменили опасность БПЛА

В регионе действует желтый уровень

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили в Елецком и Долгоруковском районах, Становлянском и Измалковском муниципальных округах Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Предупреждение действовало менее часа, с 07:43 мск.

В новость внесены изменения (8:33 мск) - добавлена информация об отмене красного уровня.