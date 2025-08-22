Один из участников группы был госпитализирован, сообщил фронтмен коллектива Арсений Бородин

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестный ворвался в репетиционное помещение группы Black Sonic Pearls в Новосибирске, применил газовый баллончик и похитил музыкальное оборудование. Об этом сообщил фронтмен коллектива Арсений Бородин в своем Telegram-канале.

"Во время репетиции в помещение ворвался неизвестный человек, распылил газ из баллончика и скрылся, похитив дорогостоящее оборудование коллектива. В момент нападения в помещении находились не только музыканты, но и несовершеннолетние, пришедшие на встречу с артистом. Один из участников группы получил серьезное повреждение и был госпитализирован", - сообщил музыкант.

По его словам, музыканты обратились в полицию.

В Минздраве региона о состоянии пострадавшего сообщать отказались. В УМВД по региону ТАСС комментарий пока не предоставили.

Арсений Бородин известен как финалист "Фабрики звезд-6", победитель проекта "Главная сцена" и бывший солист группы "Челси". В настоящее время музыкант выступает с группой Black Sonic Pearls в клубах Сибири и имеет постоянную аудиторию поклонников в Новосибирске.