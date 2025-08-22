В регионе действует желтый уровень

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Отменен аналогичный режим был менее часа назад, в 08:37 мск.

Кроме того, режим опасности БПЛА объявили на территории Воловского муниципального округа, Хлевенского, Тербунского, Задонского и Долгоруковского районов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Воловского МО, Хлевенского МР, Тербунского МР, Задонского МР, Долгоруковского МР", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (9:45 мск) - добавлена информация о красном уровне.