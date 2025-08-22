Пострадавшие находятся в горловской горбольнице №2

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Четверо раненых при ударе ВСУ по Енакиеву ДНР в четверг находятся в тяжелом состоянии, еще девять - в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они находятся в горловской горбольнице №2.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало применение беспилотника и обстрел из реактивной системы залпового огня по Енакиеву 21 августа в 17:12 мск. Под удар попал жилой квартал, в результате чего погибли 2 мирных жителя, еще 21 пострадал, из них 8 получили помощь амбулаторно.