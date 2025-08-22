В ДНР задержали агентов Киева, причастных к покушениям на чиновников

Один из задержанных в 2023 году в Москве выяснял место проживания российского журналиста, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Один из задержанных в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Донецкой Народной Республики пресечена деятельность агентурной группы Главного управления разведки Минобороны Украины в составе двух граждан России 1987 и 1997 годов рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, они также готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО. Один из задержанных в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста. Имени журналиста в ФСБ не назвали.

"Фигуранты дают признательные показания", - отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, один из задержанных был резидентом украинских спецслужб в Донецке. "В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Донецка 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств", - сообщили в ЦОС. Связь с куратором он поддерживал через Telegram, для выполнения заданий ГУР МО Украины резидент привлек к сотрудничеству своего знакомого 1997 года рождения, который дважды в 2023 году приезжал в Москву.

Следственным отделом УФСБ по ДНР в отношении членов агентурной группы возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Они заключены под стражу. Проводятся мероприятия по розыску организатора преступлений.

В ФСБ вновь подчеркнули, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий. "Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности", - подчеркнули в ФСБ.