Установлено, что к содеянному причастен 12-летний школьник, который вместе со своими товарищами решил применить пневматическую винтовку

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Семилетний ребенок получил ранение во время стрельбы в городе Бодайбо в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"Прокуратура г. Бодайбо организовала проверку по сообщению об инциденте <…> на улице Нагорная в Бодайбо со стрельбой с участием несовершеннолетних, в результате которого 7-летний мальчик получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

В полиции региона рассказали, что мальчик, прогуливаясь со своим другом, услышал громкие звуки. "Приблизившись, после очередного хлопка ребенок почувствовал боль в животе и убежал домой. Через некоторое время он вместе с матерью обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали проникающее ранение. Полицейские установили, что к содеянному причастен 12-летний школьник, который вместе со своими товарищами решил применить пневматическую винтовку. По предварительным данным, целились они в заброшенное здание, а затем они увидели, как двое мальчиков выбежали из него", - пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).