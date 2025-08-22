Фигуранту назначили подписку о невыезде

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет 60 иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина за деньги оформил уведомления о прибытии 60 иностранных граждан в свою комнату в коммунальной квартире на улице Покровка, заведомо зная, что проживать они там не будут. "В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали мужчину и доставили его в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), которые будут соединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Полицейские устанавливают местонахождение иностранных граждан, которые были зарегистрированы подозреваемым, для привлечения их к административной ответственности", - добавили в главке.