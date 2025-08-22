Пострадали мирные жители

БЕЛГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 100 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Разумное и Октябрьский, селам Бочковка, Головино и Никольское совершены атаки восьми беспилотников, один из которых сбит. В селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно" - проинформировал Гладков.

Борисовский район был атакован с помощью 8 БПЛА, по Валуйскому округу нанесены удары 12 дронами, по Волоконовскому району - 4 БПЛА. Грайворонский округ атакован 25 дронами. "В городе Грайворон от ударов дронов пострадали три мирных жителя. Им оказана помощь, лечение продолжат амбулаторно", - сообщил губернатор.

Над Губкинским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, по Краснояружскому району было выпущено 8 боеприпасов и 20 беспилотников. "Город Новый Оскол был атакован беспилотником. Троим пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Лечение будут проходить в амбулаторных условиях", - написал Гладков.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника, над Старооскольским городским округом - три беспилотника. По Шебекинскому округу выпущено 6 боеприпасов и 16 беспилотников. "В городе Шебекино повреждены два легковых автомобиля и два частных домовладения, в селе Муром - частный дом, в селе Вознесеновка - частично сгорел трактор и поврежден частный дом, в районе села Маломихайловка осколками посечен легковой автомобиль, в селе Белянка - помещение на территории сельхозпредприятия. Сегодня утром в селе Чураево поврежден частный дом", - сообщил губернатор.