Директора калининградской "Почты России" подозревают в присвоении и растрате

Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего директора калининградского филиала "Почты России" по статье о присвоении и растрате. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по региону.

"Директор калининградского филиала почты стал фигурантом уголовного дела о присвоении крупной суммы денежных средств. Следователем ОМВД России по Центральному району г. Калининграда в отношении 47-летнего местного жителя по материалам УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ", - сказано в сообщении.

Оперативники установили, что мужчина, являясь руководителем калининградского филиала "Почты России", вместе со своим заместителем составил поддельные документы. Из них следовало, что сотрудник присутствовал на рабочем месте в течение 82 рабочих дней, однако, фактически на работе не находился. В результате были похищены средства организации.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следователь ОМВД продолжает сбор доказательств, устанавливается круг причастных лиц, проверяются дополнительные обстоятельства. По ч. 3 ст. 160 УК РФ возможно наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Стало известно, что суд отправил подозреваемого под домашний арест до 14 октября 2025 года. "В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении А. <...> Постановлением суда в отношении подозреваемого А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 октября 2025 года", - сказано в сообщении в телеграм-канале Калининградского областного суда.

По версии следствия, на основании поддельных документов заместителю директора филиала необоснованно выплатили зарплату на общую сумму 607,6 тыс. рублей. Преступление выявило и задокументировало УФСБ по Калининградской области. Директору филиала запретили покидать жилище без разрешения и менять указанное место проживания. Также ему нельзя общаться с теми, кто проходит по уголовному делу в качестве свидетелей, и другими людьми, проходящими по делу. Кроме того, мужчине запретили вести переговоры с использованием средств связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки, бандероли и письма, за исключением судебных извещений и уведомлений.