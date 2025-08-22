Еще один получил телесные повреждения

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Столкновение электропоезда "Ласточка" и микроавтобуса произошло на железнодорожном переезде в Калининградской области. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Столкновение электропоезда с автомобилем произошло около 09:30 (10:30 мск - прим. ТАСС) в поселке Дорожный Гурьевского района. По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Мерседес" выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с движущимся электропоездом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД - филиал ОАО "РЖД") ТАСС сообщили, что в электричке находились 210 пассажиров, в результате происшествия никто из них не пострадал. Электропоезд получил повреждения, но продолжил движение по маршруту в город-курорт Зеленоградск, с небольшим отклонением от графика. Там же отметили, что, по информации ГАИ, микроавтобус выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с поездом.