Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств их гибели

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Тела двоих альпинистов из Перми, которые сорвались во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии (КБР), эвакуировали вертолетом. Спасатели спустили их до приемлемой для авиации высоты, сообщили в региональном управлении МЧС.

"С применением коммерческого вертолета спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в п. Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - рассказали в ведомстве.

К поисковым работам были привлечены порядка 30 человек. Это спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники регионального погрануправления ФСБ России и туристы.

В среду в верховьях ущелья Адыл-су на горе Виа-тау на высоте около 3 700 м двое альпинистов из Перми сорвались во время восхождения и получили травмы, несовместимые с жизнью.

В прокуратуре КБР сообщили, что контролируют установление обстоятельств гибели туристов.