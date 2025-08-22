Военком на Украине занимался "мобилизацией на бумаге" для повышения показателей

Руководителю территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области грозит до шести лет тюрьмы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один из руководителей территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ивано-Франковской области на западе Украины вносил несуществующие данные о мобилизации в электронную систему, чтобы повысить показатели. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований Украины.

"Мобилизовал "на бумаге" 17 бойцов. <...> Сознательно вносил ложные сведения в автоматизированную систему учета для фиктивного повышения показателей мобилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточняется, что фигурант дела - один из руководителей военкомата Ивано-Франковской области. Он вносил изменения в картотеку военнообязанных, оформляя их как мобилизованных, и "выдавал" направления в воинские части. По данным следствия, таким образом он мобилизовал 17 человек. На самом деле все они находились по месту жительства и не поступали в военные части.

Военкому предъявлено обвинение по статье о несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенном повторно. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

На Украине с февраля 2022 объявлена всеобщая мобилизация. Несмотря на то, что власти с тех пор ужесточили правила призыва, лишив прав на отсрочки и бронь часть категорий военнообязанных, а также снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, украинская армия испытывает сильный дефицит личного состава.

В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Сотрудники ТЦК регулярно проводят рейды в общественных местах, буквально выхватывая мужчин на улицах и заталкивая их в свои микроавтобусы. В обществе для этого уже появился термин "бусификация". При этом власти не скрывают, что у военкоматов есть план по мобилизации. В управлении коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ, которым подчиняется система ТЦК, признавали, что военкомов могут оштрафовать за невыполнение этих планов или наложить на них взыскание.