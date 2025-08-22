Писателя обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Его заочно обвиняют в распространении недостоверной информации о действиях российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, расследование велось по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3) и уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1).

Следствие утверждает, что Быков опубликовал в открытом доступе видеоролик, где содержалась ложная информация о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Также он, как заявляют в СК, не выполнил требования о предоставлении данных, обязательных для лиц, включенных в реестр иностранных агентов.

В СК отметили, что противоправная деятельность была выявлена совместно с оперативными службами. Следователи сообщили о наличии доказательств вины, а сам Быков объявлен в международный розыск. Суд, по ходатайству следствия, заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.