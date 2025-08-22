Один из задержанных в ДНР агентов Украины признался в подрыве автомобиля

Мужчину задержали за причастность к терактам против чиновников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один из агентов военной разведки Украины, задержанных в ДНР за причастность к терактам против чиновников, признался в подрыве автомобиля. Это следует из видео ФСБ России.

На вопрос, за что задержан, он отвечает: "за подрыв человека в Донецке". "Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем, зная, что человек погиб и пострадала его жена", - сказал задержанный в ходе дачи показаний.

Согласно видеокадрам задержания, второй агент был задержан, когда пришел забрать из схрона автомат, патроны, гранаты.

На видео также запечатлено, как один из задержанных подрывает автомобиль. Сначала он заложил взрывчатку, и, когда в машину садился человек, произошел взрыв.

Как сообщили ранее в ФСБ, в Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, один из них в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста. По данным спецслужбы, они причастны к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Украинские агенты также готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО.

Следственным отделом УФСБ по ДНР в отношении членов агентурной группы возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, они заключены под стражу.