Задержанному грозит штраф в размере от 50% до двукратной стоимости автозапчастей

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Иностранного гражданина с 493 кг незадекларированных автозапчастей задержали таможенники в аэропорту Иркутска. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

"Иностранца с 20 коробками автозапчастей задержали таможенники в зеленом коридоре в аэропорту Иркутска. Мужчина прибыл из Харбина. Его крупногабаритный багаж весом 493 килограмма состоял из воздушных и масляных фильтров, гидравлических насосов, турбокомпрессоров и генераторов, зажимов, форсунок и других комплектующих для техники. Товар не был задекларирован", - говорится в сообщении.

Пассажир пояснил, что работает в фирме по добыче руд и драгметаллов и эти запасные части он ввез для собственных нужд. О том, что их нужно декларировать, по его словам, он не знал.

В отношении мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от 50% до двукратной стоимости автозапчастей, сейчас их коммерческая цена устанавливается. Товар изъят таможней.