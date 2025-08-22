Торговому центру необходимо устранить нарушения до 1 июля 2026 года

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова приостановил эксплуатацию торгово-развлекательного центра "Лапландия", где в среду произошел пожар. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Пожар в торговом центре "Лапландия" в Кемерове произошел в среду, горела обшивка. Пострадали фасад и кровля на площади 110 кв. м. По факту пожара в СУ СК России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Суд удовлетворил ходатайство и. о. прокурора Центрального района г. Кемерово и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО "Лапландия" деятельности по эксплуатации ТРЦ "Лапландия" до устранения всех выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", - говорится в сообщении.

Согласно иску прокуратуры, устранить нарушения необходимо до 1 июля 2026 года.