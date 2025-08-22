Он был задержан российскими военнослужащими при попытке бегства на территорию Украины

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павла Долженкова, принимавшего участие в блокировании населенного пункта Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что с октября 2024-го по март 2025 года Долженков четырежды пересекал в составе воинских подразделений на бронетранспортерах "Страйкер" и "Бушмастер" государственную границу РФ в Курской области. В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем н. п. Русское Поречное Суджанского района он занимал подготовленные наблюдательно-огневые позиции, <…> отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных граждан применением оружия, препятствовал эвакуации населения", - отметили в ГВП.

Днем 17 марта 2025 года при попытке бегства на территорию Украины он был задержан российскими военнослужащими.

Суд приговорил Долженкова к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.