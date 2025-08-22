Экс-главу департамента градостроительства Самары осудили за взятку

Василий Чернов получил пять лет колонии

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Суд Промышленного района Самары приговорил к пяти годам колонии бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова и к четырем годам колонии его брата за коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю департамента градостроительства городского округа Самары и его брату. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства)", - сказано в сообщении.

Суд установил, что не позднее февраля 2024 года Чернов, возглавлявший департамент градостроительства Самары, потребовал от директора одной из компаний 6 млн рублей за завышение размера компенсации за изъятие для муниципальных нужд автомойки, принадлежащей знакомой взяткодателя. 6 февраля брату Чернова, который выступал как посредник, была передана первая часть взятки в размере 500 тыс. рублей, а 9 апреля - 10 тыс. рублей и муляж в виде 5 млн 490 тыс. рублей. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ. При задержании у посредника также обнаружили и изъяли наркотики в значительном размере.

Суд приговорил бывшего чиновника к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 12 млн рублей, лишив его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 4 года. Его брата приговорили к 4 годам 1 месяцу колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн рублей.