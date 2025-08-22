CCTV: в КНР при аварии на строящейся железной дороге погибли 12 человек

Еще четверо числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Как минимум 12 человек погибли в результате аварии на строящемся участке железнодорожной магистрали Сычуань - Цинхай, еще 4 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

По его информации, обрыв троса произошел на мосту через реку Хуанхэ на участке железнодорожной магистрали в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Согласно предварительным данным, в момент происшествия на строительной площадке находились 16 человек.

В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.