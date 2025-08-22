Также обстрелы привели к пожарам сразу в четырех округах региона

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Мирный житель погиб в селе Новая Збурьевка Голопристанского округа Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Новая Збурьевка Голопристанского округа в результате обстрела жилого сектора погиб мужчина 1958 года рождения. В Раденске Алешкинского округа повреждены жилой дом и легковой автомобиль. В Каховке в результате повреждения линии электропередачи без света оставались 11 населенных пунктов и более 20 тыс. человек. Электроснабжение восстановлено, частично без света остается город Каховка", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что обстрелы ВСУ привели к пожарам сразу в четырех округах Херсонщины.

"В Голопристанском округе обстрелами вызваны лесные пожары: Чулаковка - 0,9 га, Голая Пристань - 0,2 га, Большая Кардашинка - 24 га, поврежден трактор, Бехтеры - возгорание резервуара на АГЗС, пожар ликвидирован. В Скадовском округе горели сухая трава у села Малоалександровка (100 кв. м) и крупный лесной массив в Новониколаевке (17,9 га). В Великолепетихском округе в поселке Великая Лепетиха сгорели хозяйственные постройки и сухая трава на площади 80 кв. м. В Верхнерогачикском округе у села Алексеевка огонь охватил камыш на площади 700 кв. м", - перечислил он.

Украинские войска также обстреливали Василевку, Днепряны, Горностаевку, Каиры, Заводовку, Корсунку и Пролетарку.