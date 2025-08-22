В Москве предъявили обвинение насиловавшему ученицу тренеру

Фигурант совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера год

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение спортивному тренеру в Москве, который на протяжении почти года насиловал свою ученицу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении спортивного тренера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование - 4 эпизода) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант с июля 2023 по апрель 2024 года, находясь в Москве, а также в Санкт-Петербурге и Тверской области, совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы. Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - заключили в столичном ГСУ СК.