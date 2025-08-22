Он подозревается в том, что получил через посредника от предпринимателя деньги за продление аренды мини-теплоэлектростанций

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Суд на Ставрополье заключил под стражу генерального директора АО "Теплосеть", которому инкриминируют получение крупной взятки. Он арестован до 20 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, руководитель акционерного общества подозревается в том, что получил через посредника от индивидуального предпринимателя взятку более 2,7 млн рублей за продление аренды ресурсоснабжающей организацией мини-теплоэлектростанций бизнесмена. В этой связи возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

"Прокурором поддержано ходатайство о заключении под стражу генерального директора АО "Теплосеть". Суд, согласившись с позицией прокуратуры края, избрал в отношении генерального директора АО "Теплосеть" меру пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.

Подозреваемый арестован на 1 месяц 29 дней, то есть до 20 октября.

В пресс-службе УФСБ по Ставропольскому краю добавили, что глава "Теплосети" был задержан с поличным при получении денег, и уточнили, что деньги предназначались за беспрепятственное заключение договоров аренды трех мини-теплоэлектростанций.