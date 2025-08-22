В Германии выписывали международный ордер на арест Владимира Щ. в 2024 году, передает газета

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Германские судебные власти в мае 2024 года выписывали международный ордер на арест подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" по имени Владимир Щ. Как пишет газета il Fatto Quotidiano, предполагается, что он был сообщником задержанного 21 августа в Италии украинца, подозреваемого в совершении диверсии.

Как напоминает издание, украинец Владимир Щ. был замечен на окраине германской столицы, но вернулся в Польшу, где проживал. Польская полиция, несмотря на ордер, не сумела осуществить задержание, а подозреваемый уехал на родину. По утверждению издания, это создало определенный дипломатический инцидент между Германией и Польшей, властей которой заподозрили, что они намеренно дали скрыться украинцу.

В конце сентября 2024 года кабмин ФРГ подтвердил выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и изданием Die Zeit сообщала, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам. Прокуратура ФРГ, как указывала газета, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Помимо этого, германские СМИ обвинили Польшу в отсутствии содействия в расследовании подрыва подводных отрезков газопроводов в Балтийском море. По мнению следователей ФРГ, польские власти "с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Российская сторона неоднократно указывала, что все запросы о деталях ведущегося расследования оставались без ответа. Москва убеждена, что западные страны, в том числе ФРГ, не заинтересованы в расследовании подрыва "Северных потоков".

В журналистских публикациях как в Германии, так и в США указывалось, что вероятные исполнители могли быть связаны с западными спецслужбами, но действовали достаточно автономно. В СМИ также писали, что Владимир Зеленский мог не знать о готовящейся диверсии, но идею одобрил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Первое задержание

Ранее командование карабинеров Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что задержанный украинец по имени, по данным итальянских СМИ, Сергей Кузнецов "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что мужчина, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Итальянские СМИ пишут, что в группу входили пять человек, включая женщину - для прикрытия, чтобы экспедиция выглядела как морская прогулка.