Они получили ранения разной степени тяжести

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Взрывное устройство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировало в приграничном Кореневском районе Курской области. Ранения разной степени тяжести получили три женщины, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, они пострадали во время сортировки картофеля. "48-летняя работница предприятия получила повреждения левой голени и бедра, у 36-летней женщины легкие осколочные ранения <…> У 47-летней женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения левого и правого бедра", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что двум женщинам уже оказали помощь в Рыльской ЦРБ, 47-летнюю сотрудницу предприятия доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.