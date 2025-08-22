Задержанный в Италии по делу о "Северных потоках" отказался от выдачи Германии

Подозреваемый также потребовал перевод материалов дела и обвинений против него, предоставленных следствием в ФРГ, на украинский язык

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Задержанный в Италии по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию. Как передает агентство ANSA, он заявил об этом в ходе заседания суда в Болонье, где должна быть подтверждена мера пресечения.

Он также потребовал перевод материалов дела и обвинений против него, предоставленных следствием в Германии, на украинский язык. Задержанный утверждал, что во время подрыва "Северных потоков" находился на Украине, а в Италию приехал навестить старшего сына, который учится в университете.

Задержанного оставили под стражей.