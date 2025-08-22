В кофейне в Дагестане девушка выстрелила из травматического пистолета в подругу

Пострадавшую доставили в больницу с ранением головы

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Девушка получила ранение из травматического пистолета в одной из кофеен в Хасавюрте. Подозреваемая в стрельбе сотрудница кофейни доставлена в отдел, сообщили в МВД по республике.

"20 августа примерно в 17:00 в одной из кофеен Хасавюрта работница заведения, 22-летняя местная жительница, произвела выстрел из травматического пистолета в сторону своей подруги. В результате произошедшего девушка с ранением головы помещена в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские доставили подозреваемую в отдел, где девушка рассказала, что взяла пистолет у знакомого. Уверенная, что в оружии нет патронов, она в шутку приставила его к голове подруги и выстрелила. Очевидцы на машине доставили пострадавшую в больницу. Сотрудниками полиции оружие изъято. Также в отдел доставлен владелец пистолета.