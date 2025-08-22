В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

Также сообщается об отмене авиационной опасности на территории региона

ОРЕЛ, 22 августа. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе 21 августа в 19:59 мск.

Кроме того, сообщается об отмене авиационной опасности на территории Орловской области. Угрозу объявляли дважды с начала суток. Авиационная опасность действовала в регионе с 09:12 мск до 13:15 мск и 14:35 мск до 16:52 мск.