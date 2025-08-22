Андрей Приходько обвиняется в подрыве автомобиля "Газель" в Белгородской области в 2023 году с военнослужащими РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить к 25 годам колонии военнослужащего штурмового подразделения "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) ГУР Минобороны Украины Андрея Приходько, обвиняемого в подрыве автомобиля "Газель" с российскими военными в Белгородской области в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений прошу назначить Приходько общий срок наказания в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - заявил представитель прокуратуры в ходе прений сторон. Приходько предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 222.2 УК РФ и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Процесс по делу бойца "Кракена" проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Подсудимый участвует в нем посредством видеосвязи из СИЗО-2 в Ростовской области. Приходько признал вину и оформил явку с повинной.

Как следует из материалов обвинения, подразделение Приходько вторглось в конце мая 2023 года на территорию Белгородской области для совершения террористических актов в населенных пунктах региона. 6 июня 2023 года, заметив автомобиль марки "Газель" на окраине села в приграничье с российскими военнослужащими, украинские диверсанты выстрелили по машине из ручного гранатомета, полностью уничтожив технику. Военнослужащим РФ при этом вовремя удалось покинуть транспорт.

Андрей Приходько родился в Мариуполе в 1994 году, за свою 15-летнюю спортивную карьеру он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины по боксу, чемпионом мира по кикбоксингу. Боксер из диверсионного подразделения "Кракен" был ранен и попал в плен под Артемовском в начале июля 2023 года при наступлении из населенного пункта Часов Яр. Уже в плену спортсмен рассказал, что поступить на службу решил после расхождения во взглядах с тренером. В 2015 году он входил в тройку сильнейших боксеров Донецкой области, а в 2016-м завоевал золотую медаль на Кубке Украины по боксу.