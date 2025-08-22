ЧП произошло на озере Сазанка в Энгельсе

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на озере Сазанка в Энгельсе Саратовской области. В результате пострадали мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на Сазанке. ЧП произошло в Энгельсе в районе железнодорожного моста сегодня днем. Пострадали два человека - мужчина и 13-летний подросток", - говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются. По информации управления, это пятое происшествие с маломерными судами в регионе в этом году.